SAÚDE

Doença silenciosa: nefrologista alerta para sinais do corpo quando os rins estão comprometidos

A nefrologista Kellen Costa salienta que as condições que afetam os rins, na maioria das vezes, começam de forma “silenciosa”

MetrópoIes

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 17:00

[Edicase]O câncer renal é uma doença que merece atenção (Imagem: SP Creative Studio | Shutterstock) Crédito: Imagem: SP Creative Studio | Shutterstock

“A doença renal é considerada um problema de saúde pública mundial e atinge cerca de 10% da população”, explana a nefrologista Kellen Costa. Em entrevista à coluna Claudia Meireles, a mestra em transplante pela Universidade Estadual do Ceará (UEC) ressalta que as condições que afetam os rins, na maioria das vezes, começam de forma “silenciosa”.

Preceptora de nefrologia e transplante no Hospital Universitário Onofre Lopes (Huol), em Natal (RN), a médica lista quais sinais o corpo apresenta quando os rins já estão comprometidos: “Quando a função renal começa a cair de forma mais significativa, o organismo passa a manifestar sintomas como inchaço nas pernas, pé ou rosto.”