Doença silenciosa: nefrologista alerta para sinais do corpo quando os rins estão comprometidos

A nefrologista Kellen Costa salienta que as condições que afetam os rins, na maioria das vezes, começam de forma “silenciosa”

  • Foto do(a) author(a) MetrópoIes

  • MetrópoIes

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 17:00

O câncer renal é uma doença que merece atenção (Imagem: SP Creative Studio | Shutterstock)
[Edicase]O câncer renal é uma doença que merece atenção (Imagem: SP Creative Studio | Shutterstock) Crédito: Imagem: SP Creative Studio | Shutterstock

“A doença renal é considerada um problema de saúde pública mundial e atinge cerca de 10% da população”, explana a nefrologista Kellen Costa. Em entrevista à coluna Claudia Meireles, a mestra em transplante pela Universidade Estadual do Ceará (UEC) ressalta que as condições que afetam os rins, na maioria das vezes, começam de forma “silenciosa”.

Preceptora de nefrologia e transplante no Hospital Universitário Onofre Lopes (Huol), em Natal (RN), a médica lista quais sinais o corpo apresenta quando os rins já estão comprometidos: “Quando a função renal começa a cair de forma mais significativa, o organismo passa a manifestar sintomas como inchaço nas pernas, pé ou rosto.”

Doença Renal - como afeta os rins

O consumo excessivo de alimentos ultraprocessados pode prejudicar a saúde dos rins (Imagem: New África | Shutterstock) por Imagem: New África | Shutterstock
Os rins desempenham papel fundamental no funcionamento do organismo (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) por Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
Doença renal mata 1,5 milhão por ano e é 9ª causa de morte no mundo  por Imagem gerada por inteligência artificial
A água ajuda a evitar o acúmulo de toxinas nos rins, contribuindo para prevenir o câncer renal (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
Cuidar da saúde dos rins no dia a dia é fundamental para evitar o câncer renal (Imagem: VectorMine | Shutterstock) por Imagem: VectorMine | Shutterstock
A síndrome nefrótica compromete o processo de filtração do sangue nos rins (Imagem: Butusova Elena | Shutterstock) por Imagem: Butusova Elena | Shutterstock
1 de 6
O consumo excessivo de alimentos ultraprocessados pode prejudicar a saúde dos rins (Imagem: New África | Shutterstock) por Imagem: New África | Shutterstock

Leia a reportagem completa no Metrópoles, parceiro do Correio24Horas.

