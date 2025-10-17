ACM Neto lamenta falecimento do ex-vereador e ex-presidente do Vitória Agenor Gordilho

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pombo Correio
Publicado em 17 de outubro de 2025 às 13:22
O ex-prefeito de Salvador e vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, lamentou nesta quinta-feira (16) o falecimento do ex-vereador e ex-presidente do Esporte Clube Vitória, Agenor Gordilho, aos 74 anos. Neto destacou a trajetória política e o compromisso do ex-parlamentar com o desenvolvimento da capital baiana e com as causas sociais.
“Que Deus conforte os corações de todos os familiares e amigos do vereador Agenor Gordilho. Com muito carinho e saudade, vou sempre lembrar do homem e político que lutou muito para o desenvolvimento de Salvador e abraçou as causas dos que mais precisam. Sou grato por ter participado de tantos momentos marcantes ao seu lado. Descanse em paz!”, afirmou ACM Neto.
Agenor Gordilho foi vereador por diversos mandatos em Salvador e também presidiu o Vitória, clube pelo qual sempre demonstrou grande paixão.