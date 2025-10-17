LUTO

ACM Neto lamenta falecimento do ex-vereador e ex-presidente do Vitória Agenor Gordilho

Gordilho foi vereador por diversos mandatos em Salvador e também presidiu o Vitória

17 de outubro de 2025

Agenor Gordilho, ex-presidente do Vitória

O ex-prefeito de Salvador e vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, lamentou nesta quinta-feira (16) o falecimento do ex-vereador e ex-presidente do Esporte Clube Vitória, Agenor Gordilho, aos 74 anos. Neto destacou a trajetória política e o compromisso do ex-parlamentar com o desenvolvimento da capital baiana e com as causas sociais.

“Que Deus conforte os corações de todos os familiares e amigos do vereador Agenor Gordilho. Com muito carinho e saudade, vou sempre lembrar do homem e político que lutou muito para o desenvolvimento de Salvador e abraçou as causas dos que mais precisam. Sou grato por ter participado de tantos momentos marcantes ao seu lado. Descanse em paz!”, afirmou ACM Neto.