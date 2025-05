BARRA DO CHOÇA

Adolescentes acusados de matar três pessoas da mesma família são mortos pela polícia no sudoeste da Bahia

Dois menores e um adulto foram socorridos mas não resistiram

Três suspeitos morreram após confronto com policiais militares nesta segunda-feira (26) em Barra do Choça, no sudoeste do estado. Segundo a polícia, o homem e dois adolescentes são os responsáveis pela morte de três pessoas da mesma família. Os corpos das vítimas foram encontrados em estado de decomposição neste domingo (25) no município. >