BAHIA

Advogado preso com droga em presídio é solto e terá que usar tornozoleira

Alexandre Laranjeira foi preso em flagrante em Serrinha

O advogado Alexandre Laranjeira da Silva Santos, preso em flagrante após tentar entregar drogas e receber carta de um detento custodiado no Conjunto Penal de Serrinha, teve a liberdade provisória concedida pela Justiça. Ele passou por audiência de custódia na tarde desta quinta-feira (22), um dia após ser preso em flagrante. >

Alexandre Laranjeira deverá cumprir medidas cautelares. Entre elas: utilização de tornozeleira eletrônica, proibição de se ausentar da cidade de residência por mais de 15 dias e suspensão temporária do seu registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A juíza Leticia Fernandes Silva Freitas, que determinou as medidas, pontuou que o investigado não representa perigo à ordem pública. Apesar disso, o advogado foi condenado duas vezes por tráfico de drogas, em 2020 e 2022. >