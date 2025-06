CRIME

Polícia apreende R$ 380 mil com atirador investigado por vender fuzil para traficante

Homem é suspeito de ligação com líder de facção no sul da Bahia

Um homem com licença de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) é alvo de uma operação da Polícia Federal na manhã desta terça-feira (10) por suspeita de ter vendido um fuzil em desacordo com determinação legal ou regulamentar ao líder de uma facção criminosa atuante em Porto Seguro, no sul da Bahia. >

Dois mandados de busca e apreensão expedidos pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Porto Segur foram cumpridos nas cidades de Praia Grande e Jarinu, em São Paulo, com objetivo de aprofundar as investigações envolvendo o vendedor. Foram apreendidos aproximadamente 380 mil reais e 10 mil dólares.>

O caso em apuração é um desdobramento das diligências que resultaram na apreensão do fuzil ocorrida no dia 3 de dezembro de 2024 em Porto Seguro.>

A ação ainda conta com apoio do Ministério Público do Estado da Bahia, por meio do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado Regional Sul (Gaeco Sul). >