Bahia é um dos dois estados do Brasil em que Silva não é sobrenome mais comum; veja top 5

Dados mostram os nomes e sobrenomes mais comuns no estado e na capital

  Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 12:47

O Censo Demográfico 2022 do IBGE revelou que a Bahia é um dos dois únicos do país onde “Silva” não é o sobrenome mais comum -aqui, quem lidera é “Santos”, presente no nome de mais de um quarto da população.

Segundo o IBGE, 26,3% dos moradores da Bahia - o equivalente a 3,7 milhões de pessoas - têm o sobrenome Santos. É uma proporção quase três vezes maior que a média nacional, onde apenas 10,5% dos brasileiros carregam esse nome de família.

Sergipe é o único outro estado em que “Santos” ocupa o primeiro lugar. No restante do país, “Silva” segue absoluto, aparecendo no nome completo de 34 milhões de pessoas (16,8%).

Na Bahia, “Silva” vem logo atrás, no 2º lugar, como sobrenome de 2,48 milhões de pessoas (17,6%).

Veja o top 5 dos sobrenomes mais comuns na Bahia

1. Santos – 26,3% (3.723.348 pessoas)

2. Silva – 17,6% (2.487.204 pessoas)

3. Souza – 8,4% (1.186.561 pessoas)

4. Oliveira – 8,1% (1.143.304 pessoas)

5. Jesus – 7,6% (1.077.272 pessoas)

Sobrenomes que têm a cara da Bahia

Alguns nomes de família se tornaram praticamente uma marca do estado. O Souza, por exemplo, é o terceiro mais frequente e tem suas maiores concentrações no país em dois municípios baianos: Mulungu do Morro (30,7%) e Souto Soares (30,1%).

Já o sobrenome Jesus é quase um patrimônio local: quatro em cada dez brasileiros com esse nome vivem na Bahia (37,7%). Todos os dez municípios com maior proporção de pessoas chamadas Jesus estão em território baiano - com Presidente Tancredo Neves (29,2%), Teolândia (29%) e Piraí do Norte (26%) liderando a lista.

Veja os nomes e sobrenomes mais populares da Bahia

E na capital?

Em Salvador, o ranking segue de perto o padrão estadual:

1. Santos – 605.141 pessoas

2. Silva – 322.839

3. Souza – 150.350

4. Jesus – 149.985

5. Oliveira – 148.223

