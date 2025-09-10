Acesse sua conta
Cidade baiana registra 9.7°C e está entre as mais frias do Brasil

Temperatura foi registrada na terça-feira (9)

  • Esther Morais

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 07:17

Crédito: Reprodução/Prefeitura Vitória da Conquista

Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, registrou 9.7°C e se tornou a cidade mais fria do Nordeste e a sexta do Brasil nas últimas 24h. Os dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). 

Nenhum outro município aparece entre os 50 com as menores temperaturas do país. Morro do Chapéu ocupa 57ª posição, com 13.5ºC, e Brumado, a 58ª, com 13.6ºC. 

Quais as cidades mais frias da Bahia?

No âmbito nacional, Vacaria (RS), foi a mais fria, registrando 7.7°C na terça-feira (9). Em sequência aparecem São José dos Ausentes (RS), com 7.8ºC, Quarai (RS), 8.5ºC, e Cambara do Sul, 8.8ºC. 

As únicas cidades fora do Rio Grande do Sul que aparecem no top 10 são Águas Vermelhas (MG), em quinto lugar, e Vitória da Conquista. 

Veja quais são as cidades mais frias do Brasil: 

Vacaria (RS) – 7,7°C

São José dos Ausentes (RS) – 7,8°C

Quaraí (RS) – 8,5°C

Cambará do Sul (RS) – 8,8°C

Águas Vermelhas (MG) – 8,8°C

Vitória da Conquista (BA) – 9,7°C

Alegrete (RS) – 10,0°C

Santa Vitória do Palmar – Barra do Chuí (RS) – 10,1°C

Tupanciretã (RS) – 10,4°C

