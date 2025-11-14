54 DIAS DE FESTA

Com expectativa de 300 mil visitantes, Coité inaugura temporada de Natal

Programação vai até janeiro, reúne mais de 100 artistas locais e movimenta turismo, comércio e rede hoteleira

Carol Neves

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 15:02

Natal de Coité Crédito: Divulgação

A partir das 19h desta sexta-feira (14), Conceição do Coité dá início à programação do Natal Luz 2025, que neste ano se estende por 54 dias, até 4 de janeiro. O evento deve atrair um público expressivo - a expectativa da gestão municipal é de mais de 300 mil visitantes - e já impacta a rede hoteleira, que registra ocupação total para a noite de abertura.

O município preparou um grande conjunto de atrações para marcar o início das festividades. A cerimônia conta com apresentações da Orquestra Santo Antônio e do Coral da Região Sisaleira, além de projeção mapeada na Igreja Matriz, um show piromusical e o desfile da Trupe de Natal, acompanhada por personagens clássicos.

A decoração deste ano é uma das maiores já instaladas na cidade. São 865 peças e quase 2 mil pontos de iluminação distribuídos por praças e avenidas. O Mercado Municipal foi transformado em um castelo iluminado e diversos espaços ganharam cenários inspirados em histórias e figuras populares do imaginário natalino.

A edição também reforça a aposta na produção local. Mais de 100 artistas da cidade compõem o elenco selecionado por audição, e toda a parte cênica - figurinos, cenários e alegorias - foi desenvolvida por profissionais de Coité, envolvendo costureiras, artesãos e equipes de criação.

Medidas de acessibilidade e inclusão integram o projeto. A Caravana da Magia fará transporte gratuito da zona rural para a sede ao longo da programação. O Carrinho do Vovô e da Vovó facilita o passeio de pessoas com mobilidade reduzida, enquanto o Trenzinho da Magia e o Cantinho da Mamãe atendem famílias com crianças pequenas.

O evento também movimenta a economia local. A estimativa da prefeitura é de geração de mais de 500 empregos diretos e indiretos. A Vila Natalina volta a funcionar como vitrine para artesãos e pequenos empreendedores, que esperam ampliar em 20% as vendas em relação ao ano passado.

Confira a programação da abertura:

19h- Orquestra Santo Antônio

19h30- Coral da Região Sisaleira

20h- Ato institucional

20h30- Projeção Mapeada

20h40- Show Piromusical

21h- Desfile Natalino