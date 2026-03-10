PONTO TURÍSTICO

Projeto propõe banheiros e chuveiros públicos gratuitos na praia do Porto da Barra

Proposta tramita na Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final da Câmara Municipal



Esther Morais

Publicado em 10 de março de 2026 às 09:13

Porto da Barra Crédito: Paula Fróes/Arquivo CORREIO

A Praia do Porto da Barra, um dos principais cartões-postais de Salvador, pode ganhar postos públicos de banheiros e chuveiros. A proposta consta em um projeto de indicação, de autoria do vereador Felipe Santana (PSD), apresentado na Câmara Municipal de Salvador.

O texto indica ao prefeito Bruno Reis a realização de estudo de viabilidade técnica e orçamentária para implantação das estruturas na praia, que recebe grande fluxo de moradores, turistas e trabalhadores do setor de serviços.

O projeto também defende que a instalação de banheiros e chuveiros pode contribuir para melhores condições sanitárias, preservação ambiental e organização do espaço urbano, além de melhorar a experiência de visitantes e trabalhadores que frequentam o local.