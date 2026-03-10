PREVISÃO

Frente fria provoca chuva forte e risco de temporal em quatro estados

Rajadas de vento podem chegar a 50 km/h

Esther Morais

Publicado em 10 de março de 2026 às 06:54

Nova frente fria chega nesta semana na Bahia Crédito: Shutterstock

Uma frente fria que avança pelo Brasil nesta semana ajuda a intensificar a instabilidade em diferentes regiões do país e deve provocar chuvas moderadas a fortes e risco de temporais nesta terça-feira (10). O sistema atua principalmente no Sudeste, mas seus efeitos também contribuem para a formação de áreas de instabilidade em outras áreas.



Além da frente fria, outros sistemas meteorológicos mantêm a atmosfera carregada, como a circulação marítima, cavados em níveis médios da atmosfera e a atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), favorecendo pancadas de chuva ao longo do dia.

O que fazer durante o temporal? 1 de 5

Confira a previsão:

Sul tem previsão de temporais isolados

Na Região Sul, os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul devem registrar chuva em diferentes períodos do dia.

Desde o início da manhã há chance de chuva fraca entre o litoral do Paraná e de Santa Catarina, além de áreas do norte e interior do Rio Grande do Sul. Entre o fim da manhã e o início da tarde, perturbações em níveis médios da atmosfera intensificam as instabilidades em grande parte do Paraná e em áreas do oeste e centro-leste catarinense.

Também há previsão de pancadas no noroeste, nordeste, serra, Região Metropolitana de Porto Alegre e em áreas do litoral do Rio Grande do Sul, com pancadas de moderada a forte intensidade, trovoadas e risco de temporais.

Sudeste terá chuva forte com avanço da frente fria

No Sudeste, a frente fria avança pelo litoral do Espírito Santo, enquanto a circulação marítima mantém a umidade elevada na faixa litorânea.

Pancadas de chuva moderadas a fortes podem ocorrer na metade oeste de São Paulo, no Triângulo Mineiro e em áreas do norte e nordeste de Minas Gerais. Entre o fim da manhã e a tarde, um cavado em médios níveis da atmosfera intensifica as instabilidades também no Rio de Janeiro e no Espírito Santo.

Há alerta para temporais em áreas de São Paulo, no interior e regiões de serra do Rio de Janeiro, no centro-sul e Triângulo de Minas Gerais e no sudoeste capixaba. Rajadas de vento podem chegar a 40 km/h e 50 km/h em trechos do litoral paulista e fluminense.

Centro-Oeste segue com pancadas e calor

Na Região Centro-Oeste, o tempo permanece instável devido à grande disponibilidade de umidade. Pancadas de chuva podem ocorrer desde o início do dia em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás.

Entre o fim da manhã e a tarde, o calor e o transporte de umidade favorecem o aumento das instabilidades em grande parte da região. Há risco de temporais no extremo sul de Mato Grosso e no sul de Goiás, enquanto em Mato Grosso do Sul uma área de baixa pressão sobre o Paraguai ajuda a intensificar as pancadas.

Nordeste tem chuva no litoral norte

No Nordeste, a atuação da ZCIT favorece pancadas de chuva entre Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte.

Também há previsão de chuva no oeste da Bahia e no sul do Piauí e do Maranhão. Já entre o litoral do Rio Grande do Norte e Sergipe, a chuva tende a ocorrer de forma mais fraca.

Norte permanece com instabilidade

Na Região Norte, a alta disponibilidade de umidade mantém o tempo instável em estados como Amazonas, Pará, Acre, Rondônia e Roraima.