SEM PROTEÇÃO

Criança é encontrada abandonada e com roupas molhadas de urina em cidade do interior baiano

Mulher responsável pela menina de cinco anos foi presa em flagrante por abandono de incapaz; pai também será investigado

Uma mulher de 19 anos foi presa em flagrante, na manhã de quarta-feira (18), no município de Eunápolis, no extremo Sul do estado, após deixar uma criança de cinco anos sozinha por várias horas em casa para consumir drogas. >

De acordo com a Polícia Civil, quando os agentes do Conselho Tutelar chegaram na residência, a criança estava em situação de abandono, com as roupas molhadas de urina e abalada emocionalmente.>