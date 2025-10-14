Acesse sua conta
Deputado estadual Binho Galinha é suspenso de partido após prisão

Parlamentar está preso em Salvador desde o dia 3 de outubro

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 17:38

Binho Galinha, deputado estadual
Binho Galinha, deputado estadual Crédito: Reprodução

A direção do PRD decidiu suspender o deputado estadual Binho Galinha, que está preso em Salvador desde o dia 3 de outubro. A reportagem apurou que a decisão partiu da direção nacional do partido e que o gabinete do deputado foi comunicado da suspensão. Ele ficará suspenso até o julgamento final do processo. 

Kleber Cristian Escolano de Almeida, o Binho Galinha, é acusado de comandar uma milícia com atuação especialmente em Feira de Santana, na Bahia. O parlamentar se entregou dois dias após ser alvo da operação Estado Anômico e foi conduzido para Salvador. A defesa nega que ele tenha cometido crimes e diz que o deputado colabora com as investigações. 

A secretaria-geral do PRD na Bahia ainda não foi formalmente notificada da suspensão do deputado. De acordo com lideranças do partido, houve um alinhamento na legenda a partir da direção nacional. 

Na sexta-feira (10), uma votação secreta realizada na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) determinou que o deputado continuasse preso em Salvador. Ao todo, 34 parlamentares votaram a favor da manutenção da prisão, 18 votaram pela soltura, um se absteve e dez não compareceram à votação.

Binho Galinha é apontado como líder de organização criminosa com atuação principalmente na região de Feira de Santana. Segundo investigações das operações 'El Patrón' e 'Estado Anômico', o grupo é responsável por delitos como lavagem de dinheiro, obstrução da justiça, jogo do bicho, agiotagem, receptação qualificada, comércio ilegal de armas, usurpação de função pública, embaraço a investigações e tráfico de drogas.

O parlamentar já responde a duas ações penais, denunciado em fevereiro deste ano e em dezembro de 2023 pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA). 

A defesa de Binho Galinha afirma que ele não cometeu crimes. "O parlamentar reforça que tem colaborado com as autoridades desde o início das investigações e reafirma sua confiança na Justiça, destacando que todos os fatos serão devidamente esclarecidos ao longo do processo", disse, em nota. 

