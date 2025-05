LUTO

Diretor de agência de modelos na Bahia, André Menegry morre aos 61 anos

Publicitário era referência no mundo da moda

André foi um dos pioneiros de moda em Salvador, com experiência de mais de 20 anos sendo produtor de elenco e idealizador do Beleza Black, o maior concurso de Beleza Negra do Norte/Nordeste. Ele também já trabalhou com artistas como Carla Perez e Márcio Victor e sua agência participa do Afro Fashion Day, iniciativa do CORREIO, desde o primeiro ano do evento.>