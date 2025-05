NOVA FUNÇÃO

Ex-chefe da Polícia Civil, Heloísa Brito ganha novo cargo na corporação

Heloísa foi retirada do cargo de delegada-geral em março deste ano

Heloísa Brito, ex-delegada-geral da Polícia Civil, assumiu um novo cargo na corporação desde que foi retirada do alto comando, em março deste ano. De acordo com publicação no Diário Oficial do Estado da Bahia, ela agora é chefe da Ouvidoria. >