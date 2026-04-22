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Feriado de Tiradentes 2026 termina com nove mortos e 67 feridos nas rodovias federais da Bahia

De acordo com dados divulgados pela PRF, cerca de 21 pessoas foram presas durante operação nas estradas

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 22 de abril de 2026 às 18:07

Polícia Rodoviária Federal (PRF) em ação
Polícia Rodoviária Federal (PRF) em ação Crédito: Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou, nesta terça-feira (22), o balanço oficial da Operação Tiradentes 2026. O balanço aponta que, durante o feriado prolongado, foram registrados 53 acidentes nas rodovias federais que cortam a Bahia, resultando em nove mortes e 67 pessoas feridas entre os dias 17 e 21.

Do total de ocorrências, 25 foram classificadas como graves. A maior concentração de acidentes ocorreu na BR-116, com 12 registros, seguida pelas rodovias BR-101 (11 casos), BR-324 (9) e BR-242 (7). As mortes foram distribuídas entre seis rodovias, com maior incidência nas BRs 101, 116 e 367, que contabilizaram dois óbitos cada.

PRF em ação

Polícia Rodoviária Federal (PRF) por Divulgação/PRF
Polícia Rodoviária Federal por Divulgação
Polícia Rodoviária Federal (PRF) por Divulgação
Sede da Polícia Rodoviária Federal por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Polícia Rodoviária Federal (PRF) em ação por Divulgação
Polícia Rodoviária Federal (PRF) por Divulgação
Viatura da Polícia Rodoviária Federal por Divulgação/PRF
Polícia Rodoviária Federal por Divulgação/PRF
Polícia Rodoviária Federal (PRF) por Divulgação
Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar por Divulgação/PRF
Polícia Rodoviária Federal por Divulgação/PRF
Polícia Rodoviária Federal por Divulgação
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 94 Kg de maconha no interior de um carro por Divulgação/PRF
Polícia Rodoviária Federal (PRF) por Divulgação/PRF
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Polícia Rodoviária Federal (PRF) por Divulgação/PRF

Segundo a PRF, a falha humana permanece como o principal fator determinante para a violência no trânsito. A análise dos dados revela que comportamentos de risco foram decisivos para a maioria das colisões. As maiores causas identificadas foram a reação às ultrapassagens indevidas, além de condutores dormindo ao volante e a transitar na contramão.

Durante a operação, foram registrados 3.297 autos de infração. A PRF também realizou 4.715 testes de bafômetro. Paralelamente às ações de trânsito, a PRF registrou a detenção de 21 pessoas e a recuperação de 10 veículos roubados. Durante as abordagens, os agentes apreenderam duas armas de fogo, 36 munições e uma quantidade significativa de drogas, totalizando aproximadamente 12,1 kg de cocaína, 4,9 kg de maconha e 2,2 kg de crack retirados de circulação nas rodovias baianas.

A operação teve como foco o reforço do policiamento e da fiscalização em trechos estratégicos para coibir infrações e reduzir o número de vítimas. O período é tradicionalmente marcado por um aumento expressivo no fluxo de veículos em direção ao interior e ao litoral do estado.

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