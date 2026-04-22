BALANÇO DE FERIADO

Feriado de Tiradentes 2026 termina com nove mortos e 67 feridos nas rodovias federais da Bahia

De acordo com dados divulgados pela PRF, cerca de 21 pessoas foram presas durante operação nas estradas

Nauan Sacramento

Publicado em 22 de abril de 2026 às 18:07

Polícia Rodoviária Federal (PRF) em ação Crédito: Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou, nesta terça-feira (22), o balanço oficial da Operação Tiradentes 2026. O balanço aponta que, durante o feriado prolongado, foram registrados 53 acidentes nas rodovias federais que cortam a Bahia, resultando em nove mortes e 67 pessoas feridas entre os dias 17 e 21.

Do total de ocorrências, 25 foram classificadas como graves. A maior concentração de acidentes ocorreu na BR-116, com 12 registros, seguida pelas rodovias BR-101 (11 casos), BR-324 (9) e BR-242 (7). As mortes foram distribuídas entre seis rodovias, com maior incidência nas BRs 101, 116 e 367, que contabilizaram dois óbitos cada.

PRF em ação 1 de 14

Segundo a PRF, a falha humana permanece como o principal fator determinante para a violência no trânsito. A análise dos dados revela que comportamentos de risco foram decisivos para a maioria das colisões. As maiores causas identificadas foram a reação às ultrapassagens indevidas, além de condutores dormindo ao volante e a transitar na contramão.

Durante a operação, foram registrados 3.297 autos de infração. A PRF também realizou 4.715 testes de bafômetro. Paralelamente às ações de trânsito, a PRF registrou a detenção de 21 pessoas e a recuperação de 10 veículos roubados. Durante as abordagens, os agentes apreenderam duas armas de fogo, 36 munições e uma quantidade significativa de drogas, totalizando aproximadamente 12,1 kg de cocaína, 4,9 kg de maconha e 2,2 kg de crack retirados de circulação nas rodovias baianas.