Fórum 'SOS Bahia' discute caminhos para mudar a saúde baiana

Evento reúne especialistas e gestores, no dia 30 de setembro, em Salvador

Monique Lobo

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 21:52

ACM Neto, Daniel Soranz, Mariana Carrera e Renilson Rehem Crédito: Reprodução

Após a primeira edição do fórum "SOS Bahia" reunir cerca de 3 mil pessoas, no dia 5 de junho, em Salvador, a Fundação Índigo, braço de formação política do União Brasil, vai realizar a segunda edição, desta vez com o foco na saúde do estado.

O "SOS Bahia - Caminhos para mudar a saúde pública do nosso estado" acontece no dia 30 de setembro, a partir das 18h, no Terminal Marítimo, no bairro do Comércio.

O projeto reúne especialistas e gestores para debater soluções e caminhos para transformar a saúde do estado com seriedade e responsabilidade. Entre os convidados estão o presidente da fundação e ex-prefeito de Salvador, ACM Neto; o especialista em Medicina da Família e mestre em Saúde Pública, Daniel Soranz; a especialista em Administração Hospitalar, Mariana Carrera; e o consultor da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) que integra a Organização Mundial da Saúde (OMS),Renilson Rehem.