DESAFIO E DIVERSÃO

Jornal CORREIO terá item exclusivo na edição desta sexta (19); saiba mais

Exemplar do dia e caça-palavras serão vendidos por apenas R$ 5,00

Elaine Sanoli

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 20:51

Caça-palavras do CORREIO* Crédito: Divulgação

O jornal CORREIO terá mais uma edição com um item exclusivo nesta sexta-feira (19). A revista caça-palavras queridinha dos leitores está de volta. Ela possui cerca de 100 páginas e estará disponível em diferentes níveis: fácil, médio, difícil. Os leitores poderão adquirir o jornal do dia e a revista por apenas R$ 5,00.



O jornal com a revista serão vendidos em todos os pontos de vendas, exceto grandes redes, como supermercados. No dia, o jornal sem o produto será vendido normalmente por R$ 2,00.

Assinantes do jornal CORREIO podem ligar para a central de atendimento e fazer a solicitação do item na sexta-feira, por meio dos números: (71) 3480-9140 ou (71) 98951-3000. A entrega só será disponibilizada para assinantes residentes na capital.