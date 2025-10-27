Acesse sua conta
Homem cai de picape e morre atropelado pelo próprio carro na Bahia

Rodolfo de Souza Ribeiro, 21 anos, se desequilibrou e caiu do veículo

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 16:32

Rodolfo de Souza Ribeiro, 21 anos
Rodolfo de Souza Ribeiro, 21 anos Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um jovem morreu na manhã do último domingo (26), após cair de uma caminhonete em Medeiros Neto, no sul da Bahia. Rodolfo de Souza Ribeiro, 21 anos, ficou com ferimentos graves na cabeça após ser atropelado pelo próprio veículo depois da queda.

Segundo a Polícia Civil, a vítima trafegava na carroceria de uma caminhonete com um amigo quando se desequilibrou e caiu do veículo. Rodolfo teve traumatismo craniano, foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado a um hospital municipal, mas não resistiu aos ferimentos.

A PC ouviu e liberou os envolvidos no acidente e agora investiga o caso. Rodolfo foi sepultado no Cemitério Alto da Colina nesta segunda-feira (27). Ele deixa a mãe e um irmão.

