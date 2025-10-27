Acesse sua conta
Empresário é executado com mais de 40 tiros na porta de casa na Bahia

Antonio Fernando de Jesus Santos estava na garagem de casa quando foi supreendido por homens armados

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 15:56

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação/ Polícia Civil

Um empresário de 45 anos foi morto com mais de 40 tiros em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. O crime aconteceu na manhã desta segunda-feira (27).

Segundo a Polícia Civil, Antonio Fernando de Jesus Santos estava na garagem de casa quando foi surpreendido por homens armados. Imagens que circulam nas redes sociais mostram que o veículo onde a vítima estava ficou com mais de 40 marcas de disparos.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Reprodução
1 de 5
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) fez a retirada do corpo de Antonio. Ainda não se sabe a motivação para o crime. Nenhum suspeito foi encontrado até o momento. A Polícia Civil agora investiga o caso.

