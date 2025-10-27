CRIME

Empresário é executado com mais de 40 tiros na porta de casa na Bahia

Antonio Fernando de Jesus Santos estava na garagem de casa quando foi supreendido por homens armados

Yan Inácio

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 15:56

Polícia Civil Crédito: Divulgação/ Polícia Civil

Um empresário de 45 anos foi morto com mais de 40 tiros em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. O crime aconteceu na manhã desta segunda-feira (27).

Segundo a Polícia Civil, Antonio Fernando de Jesus Santos estava na garagem de casa quando foi surpreendido por homens armados. Imagens que circulam nas redes sociais mostram que o veículo onde a vítima estava ficou com mais de 40 marcas de disparos.

