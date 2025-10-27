Empresário é executado com mais de 40 tiros na porta de casa na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 27 de outubro de 2025 às 15:56
Um empresário de 45 anos foi morto com mais de 40 tiros em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. O crime aconteceu na manhã desta segunda-feira (27).
Segundo a Polícia Civil, Antonio Fernando de Jesus Santos estava na garagem de casa quando foi surpreendido por homens armados. Imagens que circulam nas redes sociais mostram que o veículo onde a vítima estava ficou com mais de 40 marcas de disparos.
Caso é investigado pela Polícia Civil
O Departamento de Polícia Técnica (DPT) fez a retirada do corpo de Antonio. Ainda não se sabe a motivação para o crime. Nenhum suspeito foi encontrado até o momento. A Polícia Civil agora investiga o caso.