SUSTO

Homem fica com mão presa em macaco mecânico e é socorrido por bombeiros

Agentes precisaram usar um expansor elétrico para livrar o membro do equipamento

Um homem ficou com a mão presa em um macaco mecânico e precisou de ajuda do Corpo de Bombeiros, na noite de terça-feira (20), para se livrar do equipamento. O caso aconteceu em Luís Eduardo Magalhães, na região oeste do estado. >