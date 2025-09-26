Homem investigado por chacinas contra famílias de ciganos na Bahia é preso

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 26 de setembro de 2025 às 08:26
Um homem identificado como Diego Barreto da Silva, que é investigado como mandante de chacinas contra pessoas da comunidade cigana na Bahia, foi preso na quarta-feira (24), em Feliz Deserto, no estado de Alagoas. O suspeito foi localizado por agentes de segurança em uma blitz de trânsito, quando jogou o carro em policiais para tentar fugir, mas acabou alcançado. Diego chegou a apresentar um documento falso, mas os agentes perceberam a fraude e puxaram a sua verdadeira identidade.
O suspeito foi alvo de um mandado de prisão preventiva por homicídios em Jequié, onde teria participado de uma chacina que deixou seis mortos no bairro Amaralina, em outubro de 2023. Todas as vítimas do crime eram ciganos de uma mesma família, Entre os mortos, que foram executados dentro da própria casa, estavam dois homens, três mulheres - sendo uma gestante - e uma criança de cinco anos.
Diego é investigado por chacinas em Jequié e Feira de Santana
Procurada na época, a Polícia Civil (PC) identificou as seis vítimas como Natiele Andrade de Cabral, de 22 anos, grávida de nove meses; Lainy Andrade Barreto, 5 anos; Elismar Cabral Barreto, 23; Sulivan Cabral Barreto, 35; Maiane Cabral Gomes, 45 e Lindivoval de Almeida Cabral, 66. Além desse caso, Diego teria participado de outros crimes contra pessoas da comunidade cigana.
Ainda em 2023, ele teria encomendado a morte de quatro ciganos em Feira de Santana, o que acabou em um ataque armado em um restaurante da cidade, um mês antes da chacina em Jequié. Diego também é apontado como o responsável pela morte de um cigano em Rafael Jambeiro em Jequié, dois dias antes da chacina que fez com que ele entrasse na mira da polícia.