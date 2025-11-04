Já conheceu uma Sidelícia? Censo revela os nomes mais raros da Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 4 de novembro de 2025 às 13:30
Na Bahia, há quem atenda por Sidelicia, Tetezinha, Querubim e até Aladim. Esses nomes únicos aparecem no registro de apenas 15 pessoas em todo o estado, segundo o Censo Demográfico de 2022, divulgado pelo IBGE nesta terça-feira (4). A lista ainda traz pérolas como Frei, Joias, Tafarel, Yslana, Zioneide e Riquelma - prova de que a criatividade baiana também se expressa nas certidões de nascimento.
Mas, se há espaço para originalidade, os nomes tradicionais continuam imbatíveis. Maria e José seguem liderando com folga entre os registros mais comuns.
Veja o top 15 dos mais raros:
Os nomes mais populares entre os baianos
Entre as mulheres, Maria permanece soberana em todo o território nacional e, na Bahia, o cenário não é diferente: são 783.021 pessoas com esse nome. Na sequência aparecem Ana, com 273.416 registros, e Júlia, com 36.337.
Entre os homens, José é o campeão, com 361.017 registros no estado. O nome é seguido por João (219.615) e Antônio (168.589).
Veja os nomes e sobrenomes mais populares da Bahia
Os sobrenomes mais comuns na Bahia
Quando o assunto são os sobrenomes, a Bahia foge à regra do país. Enquanto o “Silva” lidera no Brasil, por aqui o título de mais frequente pertence a “Santos”. De acordo com o IBGE, 3.723.348 baianos carregam esse sobrenome. Veja o top 10:
1. Santos – 3.723.348
2. Silva – 2.487.204
3. Souza – 1.186.561
4. Oliveira – 1.143.304
5. Jesus – 1.077.272
6. Pereira – 561.547
7. Santana – 498.706
8. Lima – 465.072
9. Alves – 441.615
10. Ferreira – 419.806