Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Já conheceu uma Sidelícia? Censo revela os nomes mais raros da Bahia

Pesquisa inédita foi divulgada pelo IBGE

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 13:30

Na Bahia, há quem atenda por Sidelicia, Tetezinha, Querubim e até Aladim. Esses nomes únicos aparecem no registro de apenas 15 pessoas em todo o estado, segundo o Censo Demográfico de 2022, divulgado pelo IBGE nesta terça-feira (4). A lista ainda traz pérolas como Frei, Joias, Tafarel, Yslana, Zioneide e Riquelma - prova de que a criatividade baiana também se expressa nas certidões de nascimento.

Mas, se há espaço para originalidade, os nomes tradicionais continuam imbatíveis. Maria e José seguem liderando com folga entre os registros mais comuns.

Veja o top 15 dos mais raros:

  1. Afilofio;
  2. Aladim;
  3. Allejandro;
  4. Frei;
  5. Joias;
  6. Querubim;
  7. Riquelma;
  8. Ronaldinho;
  9. Sidelicia;
  10. Seu;
  11. Tafarel;
  12. Tetezinha;
  13. Vytor;
  14. Wesliane;
  15. Yslana.

Leia mais

Imagem - Censo do IBGE revela os nomes e sobrenomes mais comuns da Bahia; veja top 5

Censo do IBGE revela os nomes e sobrenomes mais comuns da Bahia; veja top 5

Imagem - Bahia é um dos dois estados do Brasil em que Silva não é sobrenome mais comum; veja top 5

Bahia é um dos dois estados do Brasil em que Silva não é sobrenome mais comum; veja top 5

Clique aqui para consultar a popularidade do seu nome no Brasil e nos estados.

Os nomes mais populares entre os baianos

Entre as mulheres, Maria permanece soberana em todo o território nacional e, na Bahia, o cenário não é diferente: são 783.021 pessoas com esse nome. Na sequência aparecem Ana, com 273.416 registros, e Júlia, com 36.337.

Entre os homens, José é o campeão, com 361.017 registros no estado. O nome é seguido por João (219.615) e Antônio (168.589).

Veja os nomes e sobrenomes mais populares da Bahia

Nomes femininos mais populares na Bahia por Reprodução
Nomes masculinos mais populares na Bahia por Reprodução
Sobrenomes mais populares na Bahia por Reprodução
Nomes do Brasil por Reprodução
1 de 4
Nomes femininos mais populares na Bahia por Reprodução

Os sobrenomes mais comuns na Bahia

Quando o assunto são os sobrenomes, a Bahia foge à regra do país. Enquanto o “Silva” lidera no Brasil, por aqui o título de mais frequente pertence a “Santos”. De acordo com o IBGE, 3.723.348 baianos carregam esse sobrenome. Veja o top 10:

1. Santos – 3.723.348

2. Silva – 2.487.204

3. Souza – 1.186.561

4. Oliveira – 1.143.304

5. Jesus – 1.077.272

6. Pereira – 561.547

7. Santana – 498.706

8. Lima – 465.072

9. Alves – 441.615

10. Ferreira – 419.806

Mais recentes

Imagem - Terror na Pituba: bandidos em busca de Ozempic invadem farmácias e roubam até clientes

Terror na Pituba: bandidos em busca de Ozempic invadem farmácias e roubam até clientes
Imagem - 'Professores podem ficar com medo de reprovar alunos', prevê APLB após caso de envenenamento em Salvador

'Professores podem ficar com medo de reprovar alunos', prevê APLB após caso de envenenamento em Salvador
Imagem - Salvador realiza mutirões de triagem para cirurgias eletivas; saiba como participar

Salvador realiza mutirões de triagem para cirurgias eletivas; saiba como participar

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada