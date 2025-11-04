O SEU É POPULAR?

Já conheceu uma Sidelícia? Censo revela os nomes mais raros da Bahia

Pesquisa inédita foi divulgada pelo IBGE

Carol Neves

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 13:30

Na Bahia, há quem atenda por Sidelicia, Tetezinha, Querubim e até Aladim. Esses nomes únicos aparecem no registro de apenas 15 pessoas em todo o estado, segundo o Censo Demográfico de 2022, divulgado pelo IBGE nesta terça-feira (4). A lista ainda traz pérolas como Frei, Joias, Tafarel, Yslana, Zioneide e Riquelma - prova de que a criatividade baiana também se expressa nas certidões de nascimento.

Mas, se há espaço para originalidade, os nomes tradicionais continuam imbatíveis. Maria e José seguem liderando com folga entre os registros mais comuns.

Veja o top 15 dos mais raros:

Afilofio; Aladim; Allejandro; Frei; Joias; Querubim; Riquelma; Ronaldinho; Sidelicia; Seu; Tafarel; Tetezinha; Vytor; Wesliane; Yslana.

Os nomes mais populares entre os baianos

Entre as mulheres, Maria permanece soberana em todo o território nacional e, na Bahia, o cenário não é diferente: são 783.021 pessoas com esse nome. Na sequência aparecem Ana, com 273.416 registros, e Júlia, com 36.337.

Entre os homens, José é o campeão, com 361.017 registros no estado. O nome é seguido por João (219.615) e Antônio (168.589).

Veja os nomes e sobrenomes mais populares da Bahia 1 de 4

Os sobrenomes mais comuns na Bahia

Quando o assunto são os sobrenomes, a Bahia foge à regra do país. Enquanto o “Silva” lidera no Brasil, por aqui o título de mais frequente pertence a “Santos”. De acordo com o IBGE, 3.723.348 baianos carregam esse sobrenome. Veja o top 10:

1. Santos – 3.723.348

2. Silva – 2.487.204

3. Souza – 1.186.561

4. Oliveira – 1.143.304

5. Jesus – 1.077.272

6. Pereira – 561.547

7. Santana – 498.706

8. Lima – 465.072

9. Alves – 441.615