Jovem desaparece após ser perseguido a tiros por facção, e família faz apelo desesperado

Parentes têm esperança de ele estar vivo após rapaz ser perseguido na Bahia

Parentes do ajudante de pedreiro Daniel Vitor dos Santos Silva, 24 anos, estão há cinco dias em total angústia. O jovem desapareceu numa mata em Saubara, região do Recôncavo Baiano, após ser perseguido por 15 homens da fação "A Tropa" no dia 21 deste mês . >

A Tropa, ou "Tropa do A", como a organização criminosa é também conhecida, controla o centro da cidade e é representada pelo personagem Mickey Mouse. No ano passado, um jovem, que tinha a camisa que estampava o desenho, foi brutalmente assassinado por rivais do Bonde do Maluco (BDM).>