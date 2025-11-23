Lauro de Freitas decreta situação de emergência após fortes chuvas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 23 de novembro de 2025 às 19:50
A Prefeitura de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), decretou situação de emergência em todo o município por causa das fortes chuvas que atingiram a cidade nos últimos dias. A decisão foi publicada no Diário Oficial deste sábado (22) após a Defesa Civil registrar danos significativos provocados pelo avanço da instabilidade climática.
Segundo o decreto, assinado pela prefeita Débora Regis (União), o município foi atingido por uma tempestade local convectiva de chuvas intensas nível II. O fenômeno causou enxurradas, alagamentos, erosões, elevação brusca dos níveis de rios e canais e atingiu diversos bairros. As fortes chuvas também deixaram famílias desalojadas, imóveis danificados, vias intransitáveis e comprometeram a rede de drenagem urbana.
Confira a lista de cidades em alerta para chuvas intensas
Ainda conforme o documento, a dimensão dos prejuízos ultrapassa a capacidade de resposta do município com recursos próprios, tornando necessário o apoio dos governos estadual e federal para assistência humanitária e ações de reconstrução. O decreto tem validade de 180 dias e passou a vigorar na data de sua publicação.
Por conta da situação climática, a prefeitura de Lauro de Freitas precisou adiar o evento gospel gratuito Celebra Lauro, que aconteceria nesta sexta-feira (21) e no sábado (22), na Praça Matriz. O município estava sob o em Alerta Laranja do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), por conta do elevado volume de precipitação registrado em curto intervalo de tempo.
Neste domingo (23), Lauro de Freitas ainda aparece na lista de cidades em alerta para chuvas intensas. Durante o período em que o alerta está em vigor, há possibilidade de chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos que podem atingir velocidades entre 40 e 60 km/h, além de queda de granizo. O risco é considerado baixo para cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.