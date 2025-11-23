TEMPO

Lauro de Freitas decreta situação de emergência após fortes chuvas

Município pediu apoio dos governos estadual e federal para assistência humanitária e ações de reconstrução

Elaine Sanoli

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 19:50

Alagamento em Lauro de Freitas no dia 21 de novembro Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), decretou situação de emergência em todo o município por causa das fortes chuvas que atingiram a cidade nos últimos dias. A decisão foi publicada no Diário Oficial deste sábado (22) após a Defesa Civil registrar danos significativos provocados pelo avanço da instabilidade climática.

Segundo o decreto, assinado pela prefeita Débora Regis (União), o município foi atingido por uma tempestade local convectiva de chuvas intensas nível II. O fenômeno causou enxurradas, alagamentos, erosões, elevação brusca dos níveis de rios e canais e atingiu diversos bairros. As fortes chuvas também deixaram famílias desalojadas, imóveis danificados, vias intransitáveis e comprometeram a rede de drenagem urbana.

Confira a lista de cidades em alerta para chuvas intensas 1 de 35

Ainda conforme o documento, a dimensão dos prejuízos ultrapassa a capacidade de resposta do município com recursos próprios, tornando necessário o apoio dos governos estadual e federal para assistência humanitária e ações de reconstrução. O decreto tem validade de 180 dias e passou a vigorar na data de sua publicação.

Por conta da situação climática, a prefeitura de Lauro de Freitas precisou adiar o evento gospel gratuito Celebra Lauro, que aconteceria nesta sexta-feira (21) e no sábado (22), na Praça Matriz. O município estava sob o em Alerta Laranja do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), por conta do elevado volume de precipitação registrado em curto intervalo de tempo.