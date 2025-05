OPERAÇÃO

Mais de meia tonelada de maconha é apreendida em cidade do sul da Bahia

Material apreendido estava em uma fazenda na zona rural

Mais de meia tonelada de maconha foi apreendida em Itamaraju, no extremo sul do estado, na manhã desta quarta-feira (22). Durante a ação, três homens que faziam a segurança da propriedade atiraram contra os policiais e fugiram. Ninguém ficou ferido. >

O material apreendido estava em uma fazenda na zona rural do município. Segundo a Polícia, o local servia como ponto de cultivo, colheita, beneficiamento e armazenamento de maconha. Além disso, era um entreposto de distribuição de drogas para outras cidades do estado, inclusive Salvador.>

O delegado Ernandes Júnior, diretor do Denarc, afirmou que a apreensão representa um prejuízo estimado em mais de R$ 2 milhões ao crime organizado. “A Polícia Civil da Bahia atua de forma constante no combate ao narcotráfico. Essa operação reforça a importância do trabalho investigativo e a qualidade técnica da equipe. As investigações prosseguem para localizar e prender os envolvidos e desarticular toda a estrutura criminosa de produção e distribuição”, declarou.>