Motorista é 'engolido' por enxurrada após fortes chuvas na Bahia; veja vídeo

Esther Morais
Publicado em 10 de novembro de 2025 às 07:02
Um motorista foi "engolido" por uma enxurrada após fortes chuvas na noite de domingo (9) na Avenida Juracy Magalhães, em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano.
Em um vídeo, o homem aparece em cima do teto do carro, em meio a um alagamento. O veículo, no entanto é sugado e, segundos depois, o homem também desaparece.
Motorista é 'engolido' por enxurrada
Na gravação, é possível ouvir o desespero dos moradores que acompanhavam a situação. "Ai meu Deus. Ali tem um bueiro. Sai daí", grita uma moradora.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e o motorista foi resgatado com vida. Ele sofreu ferimentos leves e passa bem.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu no domingo (9) um novo alerta de tempestade para 25 cidades da Bahia. A classificação é laranja, que indica perigo, e prevê chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos de 60 a 100 km/h e possibilidade de queda de granizo.
As áreas afetadas na Bahia são: Centro Sul Baiano, Vale São-Franciscano da Bahia e Extremo Oeste Baiano. O aviso ainda se estende para Goiás e Minas Gerais. Ele termina às 10h desta segunda-feira (10).