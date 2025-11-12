Mulher morre após ser espancada e esfaqueada por dois homens na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 12 de novembro de 2025 às 16:16
Uma mulher de 28 anos morreu após ser espancada e esfaqueada por dois homens. O feminicídio aconteceu na noite de segunda-feira (10), na Vila Riachão, em Itapetinga, no sudoeste da Bahia.
De acordo com a Polícia Militar, agentes foram acionados para uma denúncia na Rua Armando Nunes de Queiroz. Ao chegarem ao local, encontraram a mulher, identificada como Joselia Viana Souza, ferida no chão. Ela foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas morreu no local.
PM foi acionada para o caso
Ainda não há informações sobre a motivação para o crime. Os dois suspeitos, de 18 e 20 anos, foram presos em flagrante e a faca usada no crime foi apreendida. Os criminosos foram encaminhados para uma unidade policial próxima, submetidos a exame de corpo de delito e seguem à disposição da Justiça.