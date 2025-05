ARTE

Museu de Arte da Bahia inaugura mostra sobre desastres ambientais e celebra médico que uniu arte e cuidado

Exposições serão abertas a partir desta quarta-feira (28)

Com curadoria de Alejandra Muñoz, Ana Paula Albuquerque, Isabel Gouvêa, Junia Mortimer e Mauro Trindade, a exposição Olhares e Territórios será inaugurada na próxima quarta-feira (28), às 18h, no Museu de Arte da Bahia. A mostra integra a programação do 4º Colóquio de Fotografia da Bahia e reúne obras de 30 fotógrafos e fotógrafas de diferentes regiões do Brasil, selecionados por meio de convocatória pública.>