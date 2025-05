MÚSICA

Ney Matogrosso e Ivete Sangalo são confirmados no Festival de Inverno Bahia

Primeiras atrações foram anunciadas nesta quinta-feira (15)

O cantor Ney Matogrosso vai se apresentar pela primeira vez no Festival de Inverno Bahia (FIB), que acontecerá entre os dias 22 e 24 de agosto, no Parque de Exposições Teopompo de Almeida, em Vitória da Conquista. Além dele, a cantora Ivete Sangalo e o rapper Matuê foram confirmados nesta quinta-feira (15). >

Será a 19º edição do FIB na cidade do sudoeste baiano, que tem como novidade a parceria entre a Bahia Eventos e a Salvador Produções, nova realizadora do festival em 2025, como aconteceu no Festival de Verão Salvador.>