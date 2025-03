FESTIVAL

Festival de Inverno 2025 já tem data marcada para acontecer

Evento em Vitória da Conquista está marcado para os dias 22, 23 e 24 de agosto

Um dos mais importantes eventos do interior do estado, o Festival de Verão Bahia 2025 está marcado para os dias 22, 23 e 24 de agosto. O evento acontece no Parque Teopompo de Almeida, em Vitória da Conquista. >