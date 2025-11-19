DIREITO DO CONSUMIDOR

Operadora vira alvo do MP-BA por cobranças indevidas; órgão pede R$ 500 mil

Empresa teria impedido que clientes cancelassem contratos

Yan Inácio

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 16:27

Sede Ministério Público da Bahia Crédito: Divulgação MPBA

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) moveu uma ação civil pública contra a operadora Claro por cobranças indevidas sem aviso prévio nas faturas dos clientes. Segundo a promotora de Justiça Joseane Suzart, autora do processo, a empresa impediu que consumidores cancelassem contratos e negativou indevidamente o nome de clientes em órgãos de crédito.

O processo foi movido no dia 12 de novembro. Também foram identificadas diversas queixas formalizadas no Procon e na Anatel, que já aplicaram multas à empresa por motivos semelhantes, além de processos individuais movidos por consumidores que sofreram prejuízos.

No documento, a promotora de Justiça reforça que a empresa também se recusou a firmar um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), o que levou o MPBA a ingressar com a ação. “Muitos consumidores recebem cobranças indevidas, enfrentam longas esperas e falhas no atendimento e quando tentam cancelar o serviço encontram grandes dificuldades sendo constantemente direcionados para canais que não resolvem o problema”, destacou.

