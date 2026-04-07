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Ovos de Páscoa chegam a R$ 4,99 em Salvador após o feriado

Consumidores aproveitam segunda-feira (6) para buscar liquidações de estoque remanescente

Nauan Sacramento

Publicado em 7 de abril de 2026 às 05:30

Ovos da páscoa ganham nova cara nos preços após feriado Crédito: Getty Images

O domingo de Páscoa já passou, mas o sabor dos chocolates ainda é o mesmo. E, nesta segunda-feira (6), assim como o coelhinho, os preços também foram embora. Sendo assim, quem presta mais atenção nos valores prefere ir até as lojas depois da data festiva. Em Salvador, os preços despencaram em algumas lojas e o doce pode ser achado até por R$ 4.99.

A rede Americanas iniciou um saldão de ovos remanescentes, oferecendo unidades danificadas de 80g da Delicce por R$ 4,99, antes custavam R$ 16,99. Já na Le Biscuit produtos avariados da marca Lacta de 157g custavam R$ 51,99 e estão por R$ 46,99; os ovos da Lacta 162g saíam por R$ 68,99 e estão por R$ 51,99; os ovos de Páscoa Classic Toc Mix, caíram de R$ 52,99 para 44,99; e os ovos da Lacta Favoritos 540g custavam R$ 107,99 e ficaram em R$ 99.

Essa disparidade de preços é um dos principais fatores que impulsionam os consumidores a buscarem alternativas mais econômicas no pós-Páscoa.

Consumidor prioriza preço

Para a consumidora Lourdes Lima, de 43 anos, o custo foi o fator determinante na escolha por comprar fora da data este ano. "Sempre mais barato, eu falei para minha filha que só compraria depois por esse motivo, os valores ficam mais em conta. Eu até fui em outras lojas para ver preço, mas dessa vez priorizei a marca também", afirmou. Ela relatou ter pesquisado em diversos estabelecimentos antes de decidir, cogitando substituir os tradicionais ovos por barras ou caixas de bombom, embora os pedidos da filha tenham mantido o apelo pelo formato clássico.

Esse comportamento explica a corrida pelas liquidações de "limpa estoque". Em algumas lojas, vendedoras relataram que produtos na faixa de R$ 25 esgotaram ainda nesta segunda-feira. "O pessoal fez a limpa, não sobrou nenhum", confirmou uma funcionária de uma unidade das lojas Americanas que preferiu não se identificar.