FORA DE CONTROLE

Paciente de centro psicossocial é morta por outra interna em Camaçari

Aline da Silva Fernandes, de 43 anos, deu entrada na unidade no dia anterior ao crime

Nauan Sacramento

Publicado em 23 de março de 2026 às 16:26

A vítima estava internada no centro a apenas um dia Crédito: Redes Sociais

Uma mulher de 43 anos, identificada como Aline da Silva Fernandes, morreu após ser agredida por outra paciente em um centro de assistência psicossocial localizado em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. O crime ocorreu no último sábado (21), apenas um dia após a entrada da vítima na unidade de saúde.

De acordo com informações da Polícia Civil, um desentendimento entre as duas internas teria escalado para uma agressão física. Após sofrer um golpe, Aline ficou inconsciente e sem sinais vitais. Representantes da instituição relataram às autoridades que a equipe técnica do local tentou realizar manobras de reanimação antes de encaminhar a vítima para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Arembepe. No entanto, o óbito foi constatado assim que ela deu entrada na unidade médica.

Até o fechamento desta matéria, a motivação da briga não foi esclarecida. A Polícia Civil ainda não divulgou a identidade da agressora nem o nome da instituição terapêutica onde o fato aconteceu. As guias para a perícia do local e para a remoção do corpo foram expedidas pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT).