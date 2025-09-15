LIGAÇÕES FALSAS

Polícias baianas receberam mais de 210 mil trotes só este ano

Além de atrapalhar a atuação das forças de segurança, a atitude também é considerada crime; entenda

Monique Lobo

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 20:19

Meses com mais trotes coincidem com o período de férias escolares Crédito: Shutterstock

Mais de 210 mil chamadas falsas para os números da Polícia Militar (190), Polícia Civil (197) e do Corpo de Bombeiros (193) foram registradas pelo Centro Integrado de Comunicações (CICOM) da Secretaria da Segurança Pública (SSP) só este ano, entre os meses de janeiro a agosto.

Os trotes representaram 6,4% do total de ligações recebidas no período. Foram 3.283.174 chamadas sendo que 210.441 delas eram falsas.

Janeiro e junho foram o meses com maior incidência dos trotes, com 28.752 e 28.462 chamadas respectivamente. Esses dois meses já têm um histórico de serem campeões em trotes por coincidir com o período de férias escolares.

Salvador e Região Metropolitana tiveram a maior taxa de trotes no estado, com 78.390 chamadas falsas de um total de 956.585 ligações, que representou 8,2% do total. No interior, os trotes chegaram a 132.051, de um total de 2.326.589 ligações, representando 5,6%.

Crime

“Quando direcionamos recursos para atender uma chamada como essa, podemos estar deixando de atender ocorrências reais, atrapalha a nossa linha de ação. As pessoas fazem isso como brincadeira, mas o resultado é extremamente perigoso, é o desvio das forças policiais do seu dever”, explica a capitã da Polícia Militar, Priscila Lemos, coordenadora de Qualidade e Processos da Superintendência de Telecomunicações (Stelecom) da SSP.