INVESTIGAÇÃO

Prefeitos da Bahia são alvos de operação da PF por desvio de verbas públicas

Agentes cumprem mandados em Poções, Encruzilhada e outras cidades

Wendel de Novais

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 07:39

Prefeitos são alvo de operação da PF Crédito: Reprodução

Os prefeitos Dr. Pedrinho (PCdoB), da cidade de Encruzilhada, e Dona Nilda (PCdoB), de Poções, no sudoeste da Bahia, são alvo de operação contra desvio de recursos público na manhã desta quinta-feira (23), de acordo com informações da TV Bahia.

Além dos dois, um chefe de gabinete da cidade Poções, que já esteve como prefeito, é alvo da operação. A investigação apura se os gestores tiveram participação direta na condução e no favorecimento de contratos públicos sob suspeita de irregularidades

A ação, deflagrada pela Polícia Federal (PF) e Controladoria-Geral da União (CGU), acontece nas cidades de Vitória da Conquista, Poções, Encruzilhada e Barreiras. Ao todo, 25 mandados de busca e apreensão são cumpridos por agentes.