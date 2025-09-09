SEGURANÇA

Quanto custa blindar um carro? Preços podem chegar a até R$ 140 mil

A produção média de carros blindados na Bahia aumentou quase 60% desde o primeiro semestre de 2024

Yan Inácio

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 06:00

Carros Crédito: Reproduçao

A produção média de carros blindados na Bahia aumentou quase 60% na comparação entre o primeiro semestre deste ano e o de 2024. Apesar do crescimento da procura no estado, blindar um carro ainda é pouco acessível. De acordo com a Associação Brasileira de Blindagem (Abrablin), a média de preço para proteger um veículo de disparos balísticos varia de R$90 mil a R$100 mil.

Os valores dependem de fatores como o modelo de carro, o projeto da blindadora e o nível de blindagem, por exemplo. Segundo João Ricardo Araújo, diretor da SBI Blindagens, uma das empresas do segmento na Bahia, o menor investimento para blindagem de nível 3-A, gira em torno de R$70 mil para carros menores e com menor área envidraçada, como o Hyundai HB20.

Os valores aumentam para R$ 80 mil para sedans médios, como o Toyota Corolla e cresce para R$ 90 mil, em média, para SUVs como o Toyota SW4. Carros com equipamentos opcionais têm preços maiores. “Tem blindagens que a depender dos opcionais do carro, chegam dos R$ 130 a R$ 140 mil. Geralmente são carros mais caros, como Land Rover e Porsche.”, explicou João Ricardo Araújo.

Os campeões de blindagem da empresa, segundo o diretor, são o Toyota SW4, o Corolla Cross, o Jeep Comander, o Jeep Compass e o Ford Ranger.

O Exército é o órgão responsável por fiscalizar o setor em território brasileiro. A blindagem automotiva mais praticada no Brasil é a de nível 3-A, que protege os ocupantes do veículo contra disparos de pistolas 9 mm e revólveres 44 Magnum. Além do nível 3-A, há outros mais baixos, como os níveis 1, 2 e 2-A, que protegem contra armas de menor calibre, assim como há níveis maiores, como o 3 e o 4, que chegam a suportar disparos de armas longas e fuzis, mas que não estão disponíveis para qualquer interessado.

“O nível 3 é de uso restrito, ou seja, trata-se de um nível especial em que a pessoa precisa de fato comprovar a ameaça para que o Exército autorize essa proteção. Ela é encontrada geralmente em veículos militares e também nos de transporte de valores. O nível 4, por sua vez, tem sua aplicação proibida para uso civil”, explica Marcelo Silva, presidente da Abrablin.

Antes de blindar um carro, é necessário ter em mãos uma autorização do Exército, que só pode ser solicitada por blindadoras credenciadas pelo órgão militar para realizar o serviço. Depois que a documentação é liberada, a empresa encomenda o material balístico e os componentes que serão substituídos, como os vidros e a manta balística que cobrirá a lataria. Na primeira etapa do processo de blindagem, o carro inteiro é desmontado e envelopado para evitar arranhões.

A partir daí, entra a aplicação do aço balístico na lataria do veículo. Portas, parachoque, porta-malas, colunas e toda parte estrutural do carro é reforçada com o material de alta resistência. Os vidros também recebem componentes blindados. Nessa etapa, uma alternativa mais cara, porém mais leve, é o polietileno, que reduz bastante o peso do carro após a blindagem e geralmente é utilizado em automóveis de alto padrão ou elétricos.