INTERIOR

Rede de comércio ilegal de armas e munições é desarticulada durante operação na Bahia

Ação coordenada pelo MP-BA foi deflagrada nesta sexta-feira (23)

Uma rede estruturada de comércio ilegal de armas de fogo e munições com atuação em municípios do interior baiano foi desarticulada nesta sexta-feira (23), durante a operação Desarme. O grupo criminoso atuava em ao menos quatro cidades da Bahia: Feira de Santana, Itaberaba, Amélia Rodrigues e Coração de Maria. >

A ação desta sexta é um desdobramento a partir de elementos colhidos na operação Efúgio’ que, em 2023, revelou um esquema reiterado e profissionalizado de venda de armamentos, com uso de linguagem cifrada e intermediação de terceiros.>

As investigações apontam a existência de intensa atividade de comercialização clandestina de material bélico. O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) denunciou um dos investigados pelo crime de comércio ilegal de arma de fogo, que foi preso preventivamente. >

A operação Desarme contou com apoio do Comando de Policiamento Regional Leste (CPRL) da Polícia Militar, por meio da Companhia Independente de Policiamento Tático Leste (Rondesp Leste), e foi conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco), do MP-BA. >