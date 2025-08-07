Acesse sua conta
Saiba quais são os turistas estrangeiros que mais visitaram a Bahia este ano

Ao todo, estado recebeu mais de 115 mil viajantes internacionais de janeiro a junho, de acordo com levantamento da Embratur

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 19:19

Turistas desembarcam em Terminal Marítimo de Salvador
Turistas desembarcam em Terminal Marítimo de Salvador Crédito: Marina Silva / CORREIO

A Bahia recebeu, entre janeiro e julho deste ano, 115.594 turistas estrangeiros, de acordo com dados da Embratur. Desse total, quase metade, ou 44,7%, foram argentinos.

O estado registrou a chegada de 51.676 Hermanos este ano. Um número expressivamente maior que o segundo lugar, os portugueses, que foram 13.041 (11,2%) visitantes na Bahia. Em terceiro lugar, também sul-americano, estão os uruguaios, que somaram 10.605 turistas (9,17%).

A América do Sul, por sinal, é a região que mais envia turistas para a Bahia, com 68.068 ao todo, este ano. Seguida da Europa (44.968) e da Ásia (1.1176).

O número de turistas internacionais do estado cresceu 63,42% este ano, comparado ao mesmo período do ano anterior. A grande maioria chega por via aérea (98,9%) e o resto por via marítima (1,91%).

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, afirma que a Bahia é um importante destino para o turismo internacional do país. “A Bahia é uma das capitais de maior potencial turístico do Brasil por sua diversidade. Em um só lugar, os turistas encontram turismo religioso, história do país, cultura, gastronomia e muito mais. A Embratur tem mostrado todo esse potencial ao mundo e esse aumento nas chegadas se deve a isso”, ressaltou.

