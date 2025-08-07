SUL DA BAHIA

Suspeito de torturar, matar e jogar jovem em buraco de três metros é preso em SP

Homem é suspeito do feminicídio de Reisiele Costa Novais, em Porto Seguro

Elaine Sanoli

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 21:02

Reisiele Costa Novais foi morta em janeiro de 2023 Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Foi preso nesta quinta-feira (7) um homem suspeito do crime de feminicídio, cometido em Porto Seguro, no Sul da Bahia. Ele foi localizado por autoridade policiais no município de Hortolândia, interior de São Paulo, utilizando documentos falsos. O crime foi cometido em janeiro de 2023.

O suspeito de matar Reisiele Costa Novais, de 18 anos, ficou foragido por mais de dois anos. Após cometer o crime, João Gustavo Bento Sampaio fugiu para o estado de São Paulo e passou a utilizar documentos falsos e a levar uma vida aparentemente comum, para não levantar suspeitas.

A vítima foi morta em 20 de janeiro de 2023. Ela foi encontrada com os pés e mãos amarrados e a boca amordaçado, indícios de que foi submetida à tortura. O corpo da jovem foi encontrado em um buraco de quase três metros, às margens da BR-367, no município de Porto Seguro, segundo informações da Polícia Civil.

O crime ocorreu cerca de 18 dias após o resgate da vítima no mesmo lugar, quando foi deixada à beira da morte, inconsciente e ferida. Na ocasião, Reisiele afirmou à polícia que o autor da tentativa de homicídio seria o seu ex-namorado.

Em depoimento à polícia, uma amiga de Reisiele não relatou que Gustavo tivesse feito qualquer ameaça contra ela após o primeiro episódio e quando a jovem foi encontrada morta não imaginou que fosse uma nova agressão do ex-namorado, "pois não imaginava que isso aconteceria de novo".

O homem foi formalmente indiciado pelos crimes de sequestro e cárcere privado, feminicídio consumado e ocultação de cadáver, e segue custodiado à disposição da Justiça.