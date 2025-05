SALVADOR

Guia de turismo suspeito de extorsão é preso no Pelourinho

Caso aconteceu na sexta-feira (30)

Um guia de turismo foi preso acusado de extorsão no Pelourinho, em Salvador, na tarde de sexta-feira (30). >

A guarnição foi acionada por um casal de turistas paraenses, que relatou que, após acordarem com o guia o pagamento de R$ 230 reais por um passeio, ele cobrou, ao final do serviço, R$ 920 reais. Após as buscas, o guia foi encontrado, detido e reconhecido pelos turistas.>