SALVADOR

Laboratório de drogas é desarticulado em Pernambués

Suspeito foi preso no local pela Polícia Militar

De acordo com a PM, os militares realizavam rondas no bairro, quando, ao passarem pela Rua Grilo, se depararam com um homem, que correu ao avistar as viaturas. O indivíduo evadiu em direção a um imóvel. Durante a abordagem, foram encontrados pinos de cocaína e, no interior da edificação, foram apreendidos cerca de 7,6kg da droga, 1,7kg de maconha, dois carregadores de pistola, uma granada, 10 munições de calibre 45, quatro balanças de precisão, dois liquidificadores para a mistura de substâncias e uma mira laser com lanterna para armas de fogo. >