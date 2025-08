SORTEIO DE JULHO

Sefaz alerta para tentativa de golpe contra ganhadores da Nota Premiada Bahia

Coordenação da campanha informou que já está tomando as providências cabíveis

A Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz-Ba) e a coordenação da campanha Nota Premiada Bahia fazem um alerta sobre uma tentativa de golpe identificada após o sorteio da última quinta-feira, dia 31 de julho. Falsários clonaram o WhatsApp da campanha e estão se passando por representantes da Nota Premiada Bahia para entrar em contato com os ganhadores do sorteio e aplicar fraudes. Um número de telefone fixo da campanha também foi espelhado para simular ligações da equipe do governo estadual. >

As informações oficiais da campanha, como os números dos bilhetes eletrônicos e a lista de contemplados a cada sorteio, estão disponíveis exclusivamente no site www.notapremiadabahia.ba.gov.br. Já o e-mail oficial da campanha é o notapremiadabahia@sefaz.ba.gov.br.>

Após ser contactada, a equipe da Coordenação de Educação Fiscal da Sefaz-Ba deverá agendar o comparecimento do cidadão à sede da Secretaria, localizada na 2ª Avenida, nº 260, Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador. Aqueles que residam em outras cidades do estado deverão comparecer a uma unidade do SAC com balcão de atendimento especializado da Secretaria da Fazenda do Estado.>