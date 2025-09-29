Acesse sua conta
Sitcom baiano ‘De um Tudo’ estreia na TV neste sábado (4)

Série se passa em uma barraca de largo durante as festas de Santa Bárbara, Senhor do Bonfim, Iemanjá e Carnaval

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 18:14

Bastidores da série
Gravações da série "De Um Tudo" Crédito: Divulgação

Estreia neste sábado (4) o sitcom “De um Tudo” que vai ter quatro episódios exibidos na TV. Em um formato inédito para a TV baiana, com cenas internas e externas e participação do público, a série aborda os diferentes aspectos e possibilidades que permeiam os conceitos de baianidade, através de uma comédia crítica.

O projeto tem ainda o caráter multilinguagem, ao promover a intersecção entre teatro, música e audiovisual. O elenco reúne um time já conhecido na arte baiana: Ana Mametto, Denise Correia, Diogo Lopes Filho, José Carlos Junior, Dom Chicla e Felipe Mago.

Confira os bastidores da gravação do sitcom "De Um Tudo"

Bastidores da série "De Um Tudo"
Bastidores da série "De Um Tudo"
Bastidores da série "De Um Tudo"
Bastidores da série "De Um Tudo"
Bastidores da série "De Um Tudo"
Bastidores da série "De Um Tudo"
Bastidores da série "De Um Tudo"
1 de 7
Bastidores da série "De Um Tudo" por Divulgação

A trama acontece em uma barraca de largo, o Canto da Nadú, durante as festas de Santa Bárbara, Senhor do Bonfim, Iemanjá e Carnaval. Os personagens transitam nesses espaços enquanto discutem suas condições enquanto baianos. A série “De um Tudo” promove uma releitura particular do que os nascidos na Bahia têm de peculiar em sua linguagem, poesia, música, comportamentos e mitos.

O sitcom, que conta com quatro episódios, vai ser exibido na Band, às 18h50. Além deste sábado, o projeto também vai ao ar nos dias 11, 18 e 25 de outubro. A direção é Fernando Guerreiro e Chico Kertész, e a produção executiva é de Paula Hazin e Igor Amorim. A realização é da Macaco Gordo em coprodução com a Via Press.

“A ideia foi criar um seriado em cima do espetáculo ‘De um Tudo’, que tem uma marca de baianidade muito forte de humor, e foi a última peça que eu dirigi. A gente percebeu, principalmente Paula Hazin, que capitaneou o projeto, que isso daria caldo. Juntamos os roteiristas e a partir dos personagens do espetáculo a gente criou quatro episódios específicos que se passam nas festas de largo de Salvador. Então foi um exercício maravilhoso essa transposição, fazer o teatro chegar no audiovisual sem perder a teatralidade. E com essa marca bem forte de humor, que é uma marca da minha carreira”, explica Guerreiro. “Eu estou muito curioso para ver se os baianos vão se identificar, se vão se divertir. Eu acho que vai ser um sucesso”, completa.

'De Um Tudo' traz Fernando Guerreiro de volta ao teatro

