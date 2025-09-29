AUDIOVISUAL

Sitcom baiano ‘De um Tudo’ estreia na TV neste sábado (4)

Série se passa em uma barraca de largo durante as festas de Santa Bárbara, Senhor do Bonfim, Iemanjá e Carnaval

Monique Lobo

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 18:14

Gravações da série "De Um Tudo" Crédito: Divulgação

Estreia neste sábado (4) o sitcom “De um Tudo” que vai ter quatro episódios exibidos na TV. Em um formato inédito para a TV baiana, com cenas internas e externas e participação do público, a série aborda os diferentes aspectos e possibilidades que permeiam os conceitos de baianidade, através de uma comédia crítica.

O projeto tem ainda o caráter multilinguagem, ao promover a intersecção entre teatro, música e audiovisual. O elenco reúne um time já conhecido na arte baiana: Ana Mametto, Denise Correia, Diogo Lopes Filho, José Carlos Junior, Dom Chicla e Felipe Mago.

A trama acontece em uma barraca de largo, o Canto da Nadú, durante as festas de Santa Bárbara, Senhor do Bonfim, Iemanjá e Carnaval. Os personagens transitam nesses espaços enquanto discutem suas condições enquanto baianos. A série “De um Tudo” promove uma releitura particular do que os nascidos na Bahia têm de peculiar em sua linguagem, poesia, música, comportamentos e mitos.

O sitcom, que conta com quatro episódios, vai ser exibido na Band, às 18h50. Além deste sábado, o projeto também vai ao ar nos dias 11, 18 e 25 de outubro. A direção é Fernando Guerreiro e Chico Kertész, e a produção executiva é de Paula Hazin e Igor Amorim. A realização é da Macaco Gordo em coprodução com a Via Press.