PRISÃO

Suspeito é preso em operação contra abuso sexual infantojuvenil em Santo Antônio de Jesus

Ação tem grupo formado por estrangeiros e brasileiros como alvo

Um homem foi preso em flagrante após o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão em uma operação contra abuso sexual infantojuvenil em Santo Antônio de Jesus, na Bahia, na manhã desta quinta-feira (29). As investigações que serviram de base para a ação revelaram a existência de um grupo, formado por brasileiros e estrangeiros, que trocava material de abuso infantil por aplicativos de mensagens. >

Batizada de ‘Body Lock’, a operação é da Polícia Federal e aconteceu com o apoio do 14° Batalhão da Polícia Militar da Bahia (PM-BA). Os mandados de busca e apreensão foram expedidos pela 17ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária da Bahia após a identificação de arquivos de abuso sexual infantil nos equipamentos do suspeito. >