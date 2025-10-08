OPERAÇÃO

Suspeitos de estelionato contra idosos são presos na Bahia

Operação teve início no município de Correntina, no oeste baiano

Maysa Polcri

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 13:11

Operação da polícia na região oeste da Bahia Crédito: Divulgação

Dois suspeitos de aplicar golpes contra idosos foram presos em Correntina, no oeste da Bahia, durante operação da polícia na terça-feira (7). Imagens das câmeras de segurança de um banco de Santa Maria da Vitória, cidade vizinha, ajudaram a desvendar que os indivíduos, de 19 e 25 anos, haviam aplicado outros golpes na região.

Uma das vítimas, de 66 anos, reconheceu os homens como autores de um estelionato sofrido em setembro de 2025. Outra vítima, da mesma idade, compareceu à delegacia e reconheceu um dos suspeitos como autor do crime.

A operação teve início no município de Correntina, quando a Polícia Militar prendeu os homens pelo crime de estelionato. Em comunicação com a Polícia Civil, as equipes policiais de Santa Maria da Vitória identificaram que os indivíduos estavam envolvidos em golpes contra pessoas vulneráveis na região.

Paralelamente, policiais civis de Santa Maria da Vitória diligenciaram até uma agência bancária após receberem informações semelhantes. Com imagens obtidas no local, a Polícia Civil constatou que os mesmos indivíduos haviam aplicado outros golpes na cidade.

Um casal, possivelmente integrante do mesmo grupo criminoso, foi preso em flagrante na cidade de Caruaru, em Pernambuco. A dupla foi detida após receber transferências bancárias via PIX dos suspeitos detidos na Bahia, incluindo um valor de R$ 750,00 extraído da conta de uma das vítimas naquele estado.