Táxis: prazo para vistoria obrigatória em Salvador é estendido até 10 de dezembro; 60% ainda não regularizaram

Semob prorroga inspeção anual após baixa adesão dos 7 mil taxistas que circulam em Salvador

Flavia Azevedo

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 08:14

Táxi em Salvador Crédito: Marina Silva/CORREIO

A Prefeitura de Salvador estendeu até 10 de dezembro o prazo para que os cerca de 7 mil taxistas da capital realizem a vistoria anual obrigatória dos veículos. O procedimento, iniciado em 25 de agosto, terminaria originalmente em 19 de outubro, mas foi prorrogado após pedido da categoria. Até o momento, apenas 40% dos profissionais concluíram a regularização, segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob).

A vistoria passou a ser feita nas Instituições Técnicas Licenciadas (ITLs) credenciadas pela Semob, em locais distribuídos pela cidade — substituindo o modelo anterior, centralizado no pátio da Coordenação de Transportes Especiais (Cotae). O secretário de Mobilidade, Pablo Souza, explicou que a medida busca dar mais comodidade aos taxistas e reforçou que a inspeção é obrigatória para manutenção do alvará.

A chefe de Inspeção Veicular da Cotae, Elane Gadia, alertou que quem não fizer o procedimento pode ser autuado e, se permanecer irregular por até dois anos, ter o alvará cassado. O valor da vistoria é de R$ 117,79, mas sobe para R$ 176,68 em caso de atraso. Veículos reprovados têm 30 dias para se adequar após o laudo técnico.

O agendamento deve ser solicitado no portal Salvador Digital (salvadordigital.salvador.ba.gov.br), com envio de documentos como CNH, cartão de identificação, comprovante de residência, selo GNV, certificado de aferição e licenciamento. Embora o pedido precise ser feito pelo autorizatário, a vistoria pode ser realizada por um auxiliar com procuração.