Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Táxis: prazo para vistoria obrigatória em Salvador é estendido até 10 de dezembro; 60% ainda não regularizaram

Semob prorroga inspeção anual após baixa adesão dos 7 mil taxistas que circulam em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Flavia Azevedo

  • Flavia Azevedo

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 08:14

Táxi em Salvador
Táxi em Salvador Crédito: Marina Silva/CORREIO

A Prefeitura de Salvador estendeu até 10 de dezembro o prazo para que os cerca de 7 mil taxistas da capital realizem a vistoria anual obrigatória dos veículos. O procedimento, iniciado em 25 de agosto, terminaria originalmente em 19 de outubro, mas foi prorrogado após pedido da categoria. Até o momento, apenas 40% dos profissionais concluíram a regularização, segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob).

A vistoria passou a ser feita nas Instituições Técnicas Licenciadas (ITLs) credenciadas pela Semob, em locais distribuídos pela cidade — substituindo o modelo anterior, centralizado no pátio da Coordenação de Transportes Especiais (Cotae). O secretário de Mobilidade, Pablo Souza, explicou que a medida busca dar mais comodidade aos taxistas e reforçou que a inspeção é obrigatória para manutenção do alvará.

A chefe de Inspeção Veicular da Cotae, Elane Gadia, alertou que quem não fizer o procedimento pode ser autuado e, se permanecer irregular por até dois anos, ter o alvará cassado. O valor da vistoria é de R$ 117,79, mas sobe para R$ 176,68 em caso de atraso. Veículos reprovados têm 30 dias para se adequar após o laudo técnico.

Taxistas precisam regularizar veículos

Taxistas de Salvador por Jefferson Peixoto/Secom PMS
Taxistas de Salvador por Otávio Santos/Secom PMS
Taxistas de Salvador por Bruno Concha / Secom PMS
Táxi em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Táxi em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Táxi em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Táxi em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Táxi em Salvador por Marina Silva/CORREIO
Táxi em Salvador por Marina Silva/CORREIO
A Semob divulgou as novas regras para o curso para taxista em Feira de Santana por Izinaldo Barreto/Pref. Feira de Santana
Nova lei do táxi em Feira de Santana exige recadastro e veda aluguel por Divulgação/Ascom Pref. Feira de Santana
Taxistas de Salvador por Jefferson Peixoto/Secom PMS
Taxistas por Bruno Concha/Secom PMS
Atendimento da Semob para táxi e transporte escolar por Bruno Concha/Secom PMS
Taxistas de Salvador por Otávio Santos/Secom PMS
Taxistas de Salvador por Bruno Concha / Secom PMS
Táxi em Salvador por Lucas Moura/Secom PMS
Táxi por Lucas Moura/Secom PMS
Taxistas de Feira têm até sexta (20) para entregar documentação por divulgação
Taxistas precisam regularizar situação por Izinaldo Barreto/Divulgação Prefeitura FSA
1 de 20
Taxistas de Salvador por Jefferson Peixoto/Secom PMS

O agendamento deve ser solicitado no portal Salvador Digital (salvadordigital.salvador.ba.gov.br), com envio de documentos como CNH, cartão de identificação, comprovante de residência, selo GNV, certificado de aferição e licenciamento. Embora o pedido precise ser feito pelo autorizatário, a vistoria pode ser realizada por um auxiliar com procuração.

Siga no Instagram @flaviaazevedoalmeida

Leia mais

Imagem - Inep abre inscrições para médicos elaboradores de questões de provas

Inep abre inscrições para médicos elaboradores de questões de provas

Imagem - Devolução de crianças adotadas é tema de documentário

Devolução de crianças adotadas é tema de documentário

Imagem - Tradicional Guerra de Espadas pode passar a ser legal no Brasil

Tradicional Guerra de Espadas pode passar a ser legal no Brasil

Mais recentes

Imagem - 5 fatores silenciosos que impactam a saúde dos cabelos

5 fatores silenciosos que impactam a saúde dos cabelos
Imagem - Prefeitura amplia prazo de investigação sobre vazamento de dados de pessoas com HIV

Prefeitura amplia prazo de investigação sobre vazamento de dados de pessoas com HIV
Imagem - 5 dicas para adotar o método Neurofit para emagrecer com saúde

5 dicas para adotar o método Neurofit para emagrecer com saúde

MAIS LIDAS

Imagem - Diretora de Jornalismo da Rede Bahia deixa o cargo após sete anos e vai para Globo
01

Diretora de Jornalismo da Rede Bahia deixa o cargo após sete anos e vai para Globo

Imagem - Professor morre após ser jogado de penhasco de 40 metros de altura por alunos
02

Professor morre após ser jogado de penhasco de 40 metros de altura por alunos

Imagem - Como será o novo programa de Eliana na Globo que vai substituir o 'Domingão com Huck'
03

Como será o novo programa de Eliana na Globo que vai substituir o 'Domingão com Huck'

Imagem - Sorte e prosperidade: 5 signos que podem receber dinheiro inesperado nesta terça (14)
04

Sorte e prosperidade: 5 signos que podem receber dinheiro inesperado nesta terça (14)