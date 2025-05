ROUBO E TRÁFICO

TJ-BA mantém condenação de policiais baianos que integravam organização criminosa

Penas foram aumentadas em decisão do Tribunal de Justiça da Bahia

Os policiais denunciados pelo Ministério Público do Estado da Bahia por envolvimento em organização criminosa tiveram decisão de condenação mantida por unanimidade pela Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça (TJ-BA). Os servidores públicos foram investigados durante a operação Internal Cleaning, conduzida pelo Grupo de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco). >

A investigação resultou na responsabilização penal dos envolvidos e na perda dos cargos públicos de diversos réus. Com o recurso do Ministério Público acatado pela Corte do TJ, as penas impostas aos denunciados foram aumentadas. Identificado como líder do grupo, o delegado de Polícia Rogério Sá Medrado, que perdeu o cargo com a sentença inicial, foi condenado a mais de 50 anos de prisão. >