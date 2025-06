BAHIA

Varicela e Tetra viral: veja quais são as vacinas que estão em falta no estado

Na rede privada, imunizantes chegam a custar R$ 980

Larissa Almeida

Publicado em 4 de junho de 2025 às 06:00

Vacina Qdenga Crédito: Rogério Vidmantas/Prefeitura de Dourados

Pelo menos 45 cidades baianas registram falta de vacinas inclusas no calendário nacional de vacinação. Isso é o que revela uma pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), que foi respondida, voluntariamente, por 112 secretarias de saúde do estado. A publicação, divulgada na última segunda-feira (2), aponta que os principais imunizantes em falta na Bahia são aqueles que combatem catapora, sarampo, caxumba e rubéola. >

A vacina mais em falta no estado previne a doença conhecida popularmente como catapora, que é causada pelo vírus Varicela-Zoster. Altamente contagiosa e infecciosa, essa condição se manifesta no corpo através de erupções na pele que formam pequenas bolhas com coceira e, posteriormente, formam crostas. >

De acordo com o estudo do CNM, 31 municípios baianos afirmaram não ter o imunizante para combater a doença entre abril e maio deste ano. Em nota, o Ministério da Saúde afirmou que o cronograma de solicitação dos estados e municípios da vacina contra a varicela tem sido atendido conforme disponibilização do fornecedor. "Neste ano, já foram entregues 2 milhões de doses e 1,7 milhão aplicadas", disse. >

Marcos Sampaio, presidente do Conselho Estadual de Saúde da Bahia (CES-BA), que não reconhece, por meio de dados oficiais do estado, a existência de desabastecimento de vacinas na Bahia, admite que é possível haver falta de vacinas contra a varicela, mas de maneira pontual. "Possa ser que tenha faltado no dia e não tenham feito retirada, mas, no estado, não é possível fazer a afirmação de que está em falta", ressaltou. >

Na rede privada, a vacina contra a catapora chega a custar R$ 284. A dose do imunizante monovalente é indicada para crianças de 4 anos. Antes dela, é recomendado o uso da tetra viral ou tríplice viral mais varicela, aos 15 meses de vida. >

A vacina Tetra Viral, por sua vez, que previne casos de sarampo, caxumba, rubéola e catapora, foi sinalizada como ausente em 20 cidades baianas entre abril e maio deste ano. Na rede privada, é possível obter a dose única do imunizante por até R$ 410. >

Já a vacina contra a Dengue, batizada de Qdenga, faz falta a 14 cidades da Bahia, segundo a pesquisa da CNM. Na rede privada, as duas doses do imunizante custam até R$ 980. De acordo com o Ministério da Saúde, todo o quantitativo de doses disponibilizado pelo fornecedor foi adquirido. Só em 2025, foram distribuídas 1,9 milhão de doses e, deste total, 1,7 milhão foram aplicadas. >