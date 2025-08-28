INTERIOR

Veja como vai ser o shopping de 120 milhões inaugurado na Bahia

O shopping terá 140 lojas e mais de 800 vagas de estacionamento



Carol Neves

Alô Alô Bahia

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 09:45

Shopping Parque Oeste Crédito: Divulgação

O primeiro shopping center de Luís Eduardo Magalhães, no Oeste da Bahia, tem inauguração prevista para setembro de 2026. O Shopping Parque Oeste está sendo erguido em um terreno de 60 mil metros quadrados, com mais de 30 mil metros quadrados de área construída.

O empreendimento tem investimento estimado em R$ 120 milhões. A expectativa é que o centro de compras gere cerca de 1,2 mil empregos diretos e indiretos e movimente aproximadamente R$ 200 milhões por ano na economia local.

Quais lojas terão no shopping?

O shopping terá 140 lojas e mais de 800 vagas de estacionamento.

As lojas-âncora confirmadas, que têm espaços maiores e atraem fluxo maior de clientes, são: Renner, Riachuelo, Smart Fit, Burger King e a rede de cinemas Cineplex.

Segundo os idealizadores, o espaço "vai reunir as melhores opções em moda, gastronomia, lazer e bem-estar. Um mix de marcas reconhecidas e experiências únicas para transformar o jeito de consumir e se divertir" na cidade.

Quem administra o shopping?

A administração do shopping ficará a cargo da NIAD Shopping Centers, empresa que também atua em estados como Espírito Santo, Goiás, Paraná, Rio de Janeiro e Distrito Federal.

O diretor de operações da companhia, Ulisses Silva, informa que mais da metade das lojas já têm contratos assinados.

Por que Luis Eduardo Magalhães

A cidade tem população estimada em 108 mil habitantes e ocupa a quinta posição no ranking do Produto Interno Bruto (PIB) entre os municípios baianos e a sexta em PIB per capita.