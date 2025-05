GRIPE AVIÁRIA

Visitas proibidas e banho obrigatório: veja o que mudou na rotina das granjas baianas

Ações de prevenção foram adotadas em larga escala, ainda que a Bahia não tenha casos sob suspeita

As medidas de biossegurança, que consistem em um conjunto de ações de prevenção, minimização e eliminação de riscos que possam comprometer a saúde de humanos, de animais e do meio ambiente, foram intensificadas nas granjas baianas desde que o primeiro caso de gripe aviária em uma granja comercial foi confirmado no Brasil, na cidade de Montenegro (RS), na última sexta-feira (16). Se antes as práticas já eram rígidas, agora a severidade é ainda maior, conforme afirma Kesley Jordana Santos, presidente da Associação Baiana de Avicultura (ABA). >

“Existe o arco de desinfecção dos veículos com produto específico quando eles vão acessar os espaços, as casas sanitárias por onde os granjeiros passam para fazer a troca de roupa e o uso de proteção nos pés. Tudo isso já existe há algum tempo, mas, com o caso confirmado de gripe aviária, ele será mais rigoroso, porque a entrada de pessoas que não estão envolvidas no processo agora é proibida, ou seja, não pode mais haver visita”, ressalta. >

As ações de prevenção intensificadas nas granjas baianas seguem os protocolos internacionais estabelecidos e se tratam, realmente, apenas de prevenção. Isso porque, de acordo com a Superintendência de Vigilância e Proteção da Saúde, pasta vinculada à Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), não há caso suspeito sendo investigado no estado, embora a Vigilância à Saúde mantenha monitoramento contante da doença. >

Na Avícola do Vale, o diretor Jackson Rodrigues, que também é secretário da ABA, conta que desde sábado (17) mobilizou uma reunião na granja, que alterou a rotina dos funcionários. “Estamos alertando a nossa equipe e redobrando os cuidados. No nosso caso, estamos reforçando o funcionamento, realizando a verificação das telas dos aviários e fazendo manutenção para que os pássaros não adentrem a granja. Também estamos aumentando o monitoramento de quem entra na granja”, relata. >

No que diz respeito aos protocolos de higiene, o que mudou foi o alcance, uma vez que mais pessoas deverão passar por barreiras de limpeza. “O pessoal de manutenção e motoristas agora tomam banho antes de entrar e veste o uniforme aqui na granja. Antes só, quem fazia isso eram os granjeiros”, detalha Jackson. >

Na Granja Gujão, que mensalmente produz 1,6 milhão de frangos de corte, os cuidados se estendem aos equipamentos que acessam a granja. “Fazemos a desinfecção de todos os equipamentos e, agora que a gripe aviária está em solo brasileiro, as medidas serão ainda mais rigorosas para que fiquemos isentos dessa situação”, frisa Carlos Augusto Pimenta, presidente da Gujão. >

Embora ainda não exista ameaça iminente, os responsáveis pelas granjas acreditam que estão preparados para enfrentar possíveis casos de gripe aviária na Bahia. Carlos Augusto Pimenta já considera o vírus como inevitável. “Há risco de chegar no país inteiro, por mais cuidado e medidas que sejam tomados, infelizmente, porque há uma contaminação nos pássaros silvestres. Ainda assim, esperamos que essa situação seja debelada no Rio Grande do Sul e não afetem outras regiões”, diz. >

Em nota à imprensa, o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) informou que todas as medidas previstas no Plano de Contingência estão sendo realizadas com eficiência. Atualmente, há investigação em curso de uma propriedade no município de Aguiarnópolis (TO). >